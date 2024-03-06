«Бренд решает»: BadComedian предсказал хорошие сборы «Холопу 3»

Третья часть «Холопа» соберет хорошую кассу, несмотря на неудачную дату релиза 23 января, заявил НСН Евгений Баженов.

Кинолента «Холоп» - не величайший фильм всех времен и народов, но его концепция понравилась людям, заявил в эфире НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

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Ранее продюсер второй части кинофраншизы Виталий Шляппо рассказал НСН, что «Холоп 3» выйдет в кинотеатрах 23 января 2025 года.

«Два собрали, и третий соберет. Концепция, видимо, зашла людям. Вторую часть я не смотрел, а к первой отношусь нормально. Понятное дело, что это не величайший фильм всех времен и народов, но по сравнению со всякими «Кахами» (фильм «Непосредственно Каха: Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова – прим. НСН) лучше уж «Холоп»: он и поставлен лучше, и актеры лучше, да и все остальное лучше. Думаю, третья часть франшизы хорошо соберет, ведь это рабочая тема», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, фильм выйдет в прокат не в очень выгодную дату, но люди все равно пойдут его смотреть.

«Очень сложно что-то советовать, чтобы третья часть франшизы не стала самоповтором, так как нащупанная тема нравится зрителям. Стандартное правило сиквела: повторять, но с большим масштабом. Чтобы продолжение стало лучше оригинала, надо иметь невообразимый талант. Насчет даты выхода могу сказать, что бренд все равно сыграет, люди пойдут. Фильм как минимум окупится», - сказал кинокритик.

Ранее кассовые сборы комедии «Холоп 2» превысили 3,5 миллиарда рублей, что стало вторым рекордным показателем в истории российского проката, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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