Охлобыстин раскритиковал свою работу во втором «Холопе»

Артист отметил, что ознакомился с фильмом спустя месяц после премьеры. По его словам, картина режиссера Клима Шипенко заслуживает самой высокой оценки.

Охлобыстин посмотрел второй «Холоп» в кинотеатре. Он обратил внимание, что зал был забит до отказа, несмотря на поздний сеанс.

«О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом», - заключил актер.

В сиквеле Охлобыстин сыграл психолога Льва Арнольдовича.

Комедия «Холоп-2» собрала в прокате более 3,5 миллиарда рублей. Картина стала вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, сообщает «Радиоточка НСН».

