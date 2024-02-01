Охлобыстин раскритиковал свою работу во втором «Холопе»
Актер Иван Охлобыстин отнесся к своей работе в фильме «Холоп-2» с самокритикой. Впечатления от картины он описал в своем Telegram-канале.
Артист отметил, что ознакомился с фильмом спустя месяц после премьеры. По его словам, картина режиссера Клима Шипенко заслуживает самой высокой оценки.
Охлобыстин посмотрел второй «Холоп» в кинотеатре. Он обратил внимание, что зал был забит до отказа, несмотря на поздний сеанс.
«О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом», - заключил актер.
В сиквеле Охлобыстин сыграл психолога Льва Арнольдовича.
Комедия «Холоп-2» собрала в прокате более 3,5 миллиарда рублей. Картина стала вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, сообщает «Радиоточка НСН».
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