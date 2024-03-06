«Начали работу»: Продюсер подтвердил разработку «Холопа 3»

«Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип» 6 марта сообщил, что в 2025 году в российских кинотеатрах представят фильм «Холоп 3». Каждая из предыдущих частей комедии собрала в прокате более 3 миллиардов рублей. По словам Шляппо, над новой картиной будет работать та же команда, что и над «Холопом 2», при этом пока фильм находится на ранней стадии разработки.

«Да, это официальный релиз. И указанная дата премьеры актуальна, выход фильма действительно запланирован на 23 января 2025 года. Над продолжением абсолютно точно будет работать та же команда, но пока проект в начале разработки и все подробности будут известны позже», - заявил он.

Ранее кассовые сборы комедии «Холоп 2» превысили 3,5 миллиарда рублей, что стало вторым рекордным показателем в истории российского проката, напоминает «Радиоточка НСН».

