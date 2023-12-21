«Бред»: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в краже песен

В интервью изданию музыкант указал, что в последнее время певица «всё время несёт бред», поэтому к её словам не следует относиться всерьёз, что он и делает.

«Вы знаете, я вообще серьёзно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет», - сказал Паулс.

Композитор также назвал Вайкуле, которая состоялась благодаря его песням, неблагодарной.,

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая открыто поддерживает Украину, сообщает RT.

