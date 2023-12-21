«Бред»: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в краже песен
Советский и латвийский композитор, пианист, народный артист СССР Раймонд Паулс отверг обвинения народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле в краже иностранных песен, сообщают «Аргументы и факты».
В интервью изданию музыкант указал, что в последнее время певица «всё время несёт бред», поэтому к её словам не следует относиться всерьёз, что он и делает.
«Вы знаете, я вообще серьёзно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет», - сказал Паулс.
Композитор также назвал Вайкуле, которая состоялась благодаря его песням, неблагодарной.,
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая открыто поддерживает Украину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru