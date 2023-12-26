«Не тиражом, а ассортиментом»: Издатель объяснил рост числа российских авторов

«В «Молодой гвардии» мы работали всегда преимущественно с отечественными авторами. У нас, наверное, они составляли 95%. Для нас ничего не изменилось. Но почему такая тенденция, это объяснимо. Зарубежные издательства прекратили продавать права, а если кто-то продает, то с какими-то проблемами. Сейчас все отечественное будет расти. Издатели поняли, что надеяться на зарубежных авторов нельзя, хотя они выгоднее в экономическом плане, чем отечественные. Когда за рубежом покупают книгу для переиздания, ты уже покупаешь конечный продукт, уже ясно, как он покупался, каким тиражом он выходил, какая реакция была у читателей, хоть и зарубежных. Это всегда помогает определить тираж», - сказал Косыгин.

Он отметил, что в писатели идет не так много россиян. При этом, по словам Косыгина, ассортимент в издательствах расширяется, а тиражи падают.

«Я бы не говорил, что в писатели идет много людей. Писатели не зарабатывают на жизнь писательским трудом, потому что это единицы, которые могут себя прокормить, занимаясь писательством. Например, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, тиражи книг которых больше 100 тысяч экземпляров. При этом ассортимент в издательствах расширяется, а тиражи падают. Издатели идут на то, чтобы брать не тиражом, а ассортиментом», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее писатель Денис Драгунский заявил НСН, что не видит ничего страшного в том, что из продажи в России могут исчезнуть книг британской писательницы Джоан Роулинг, в частности, серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По его словам, появятся другие авторы и другие книжки, передает «Радиоточка НСН».

