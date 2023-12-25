СМИ: Доля российских авторов в издательствах выросла

Так, в издательстве «Эксмо-АСТ» 80% авторов - россияне, а издательство «Никея» может похвастаться 90% русскоязычным штатом.

Кроме того, в МИФ в 2021 году было всего 20% отечественных авторов, а в этом году их количество составило уже половину штата.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отношение издательства «Эксмо», отмечает «Радиоточка НСН».

