СМИ: Доля российских авторов в издательствах выросла
Число отечественных писателей в российских издательствах выросло в этом году, пишут «Известия».
Так, в издательстве «Эксмо-АСТ» 80% авторов - россияне, а издательство «Никея» может похвастаться 90% русскоязычным штатом.
Кроме того, в МИФ в 2021 году было всего 20% отечественных авторов, а в этом году их количество составило уже половину штата.
Ранее Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отношение издательства «Эксмо», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru