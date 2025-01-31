Союз кинематографистов Санкт-Петербурга попросил передать «Ленфильм» городу

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Последние годы киностудию возглавляли «присланные из Москвы начальники» и они не смог вывести «Ленфильм» из кризиса, заявил ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян. Он утверждает, что в Петербурге есть «достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы “Ленфильм” снова стал большой кинофабрикой».

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Бабаян призвал передать 100% акций городу.

По данным Союза кинематографистов, долги «Ленфильма» превысили 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Положение киностудии плачевное, ее сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила ранее кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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