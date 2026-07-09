Охлаждение рынка труда в строительной отрасли связано с тем, что сегодня далеко не все могут позволить себе ипотеку, рынок практически стоит, следовательно, идет сокращение кадров, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Строительство первым почувствовало охлаждение рынка труда. После нескольких лет стремительного роста зарплатных предложений компании начали сокращать оклады новым сотрудникам, сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «СберПодбора». На фоне высокой ключевой ставки, снижения спроса на жилье и роста долговой нагрузки почти до 500% отрасль перестала участвовать в прежней гонке за кадры. Отмечается, что этот сигнал может распространиться на другие капиталоемкие сферы. Лоикова объяснила, почему строительная отрасль столкнулась с такой ситуацией.

«Время дешевых кредитов и дешевых людей заканчивается, все это прекрасно понимают. Строительство у нас всегда зависело от кредитования и от ставки. Сейчас мы видим, что происходит с ипотекой, люди не могут ее брать, и сами цены заметно выросли. Соответственно, это сказывается на финансировании компаний, на жизнедеятельности и покупательной способности, рынок практически стоит. Как следствие, идет сокращение кадров. Буквально за последнюю неделю большое количество соискателей просто пишут, что проекты заморожены, что они в поиске работы, конкуренция очень высокая», — сказала Лоикова.