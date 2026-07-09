«Время дешевых кончилось»: В какой отрасли после строительства рухнут зарплаты
Следующим после строительной отрасли почувствовать на себе охлаждение рынка труда рискует госсектор, сказала НСН Зулия Лоикова.
Охлаждение рынка труда в строительной отрасли связано с тем, что сегодня далеко не все могут позволить себе ипотеку, рынок практически стоит, следовательно, идет сокращение кадров, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Строительство первым почувствовало охлаждение рынка труда. После нескольких лет стремительного роста зарплатных предложений компании начали сокращать оклады новым сотрудникам, сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «СберПодбора». На фоне высокой ключевой ставки, снижения спроса на жилье и роста долговой нагрузки почти до 500% отрасль перестала участвовать в прежней гонке за кадры. Отмечается, что этот сигнал может распространиться на другие капиталоемкие сферы. Лоикова объяснила, почему строительная отрасль столкнулась с такой ситуацией.
«Время дешевых кредитов и дешевых людей заканчивается, все это прекрасно понимают. Строительство у нас всегда зависело от кредитования и от ставки. Сейчас мы видим, что происходит с ипотекой, люди не могут ее брать, и сами цены заметно выросли. Соответственно, это сказывается на финансировании компаний, на жизнедеятельности и покупательной способности, рынок практически стоит. Как следствие, идет сокращение кадров. Буквально за последнюю неделю большое количество соискателей просто пишут, что проекты заморожены, что они в поиске работы, конкуренция очень высокая», — сказала Лоикова.
Собеседница НСН также предсказала, насколько обрушатся зарплаты в строительной отрасли к концу года.
«Это зависит от специализации. Если мы говорим про продажи, там чаще всего есть фиксированная часть, но все же продажники привязаны к бонусной части. У них может скорректироваться фиксированная часть, оставят самых сильных продажников, это будет зависеть от положения компании, ее финансовой устойчивости, модели развития и так далее. Здесь, наверное, падение будет не таким большим, на 10-15%, если мы берем именно менеджеров. Если мы говорим про ИТР-состав, он нужен всегда. Просто конкуренция будет очень высокая, и для того небольшого количества игроков, которые останутся в активной фазе, будет очень большой выбор по кандидатам. Здесь мы будем ожидать также охлаждения в плане зарплат до 30%», — добавила эксперт.
По мнению Лоиковой, следующим с охлаждением рынка труда столкнется госсегмент.
«Все очень сильно зависит от ситуативных моментов, мы понимаем, что снижается оборот консалтинговых услуг, рынок не растет, количество заказчиков на рынке падает. Здесь уже давно более гибкие модели мотивационные. Думаю, в госсегменте какое-то количество персонала высвободится либо будет привязано к конкретным результатам, а не к часам работы», — подытожила она.
Ранее экономист Наталья Репко заявила, что относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, падение продолжится до конца года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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