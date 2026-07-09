«Однушка в Подмосковье»: СМИ назвали стоимость свадебного платья Мизулиной
Свадебное платье, в котором глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предстала на закрытой свадьбе с певцом Шаманом (Ярослав Дронов), достигает 25 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет «Абзац».
Сообщается, речь идёт о наряде Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. Если удастся приобрести платье с рук, то оно обойдётся в 640 тысяч рублей со скидкой. Без дискаунта придётся выложить порядка двух млн рублей.
Издание отмечает, что стоимость платья сопоставима с ценами на вторичное жильё в Подмосковье. В пример приводятся Щелково и Сергиев Посаде, где однокомнатная квартира в старом фонде обойдётся примерно в два млн рублей.
Ранее в библиотеке имени Пушкина узами брака сочетались роботы Роберт и Матильда, сообщает 360.ru.
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