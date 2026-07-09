Дети воюют: Генерал призвал депутата Журавлева высказываться аккуратнее
Генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН сказал, что депутатам стоит быть более сдержанными в выражении эмоций.
Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что дети и другие родственники депутатов, так же, как и другие россияне, отправляются в зону спецоперации. Соболев также призвал парламентария Алексея Журавлева к сдержанности на фоне скандала после вопроса о неучастии в СВО.
Журавлев ранее резко отреагировал на вопрос адвоката адвоката Ивана Миронова о том, почему парламентарии и их дети не участвуют в СВО. Он заявил, что не находится на фронте из-за подготовки к выборам и «запретом» на участие в боевых действиях. Затем Журавлев сорвался, ударил кулаком по столу и нецензурно выругался, а после и вовсе покинул интервью. Соболев отметил, что статус депутата Госдумы обязывает к сдержанному поведению.
«Я не знаю, как можно так выражаться. Он вел себя несдержанно. Наверное, не стоит так вести себя депутатам Госдумы. А что касается детей депутатов, то есть в зоне СВО и их дети. У меня племянник, к примеру, воюет», — сказал генерал.
Собеседник НСН добавил, что парламентарии могут находиться в зоне спецоперации, но для этого им необходимо разрешение.
«Есть круг депутатов, которые откомандированы на какое-то время в зону СВО и находятся там специально для выполнения конкретных задач. Для этого есть специальное разрешение, остальным депутатам президент запретил там находиться. Это связано с тем, что депутат является должностным лицом. Для любого должностного лица должна быть выделена охрана и так далее. Он будет только отвлекать командование и даже личный состав от непосредственного выполнения своих функциональных обязанностей», — пояснил Соболев.
После разгоревшегося скандала общественный деятель Яна Поплавская призвала Журавлева отказаться от депутатского мандата и заключить контракт с Минобороны.
Ранее Виктор Соболев рассказывал НСН, что необходимости в мобилизации в России нет, так как комиссариаты справляются с задачей по набору людей на контрактную службу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- От сказок до «Битвы моторов»: Какие фильмы выйдут в кинотеатрах осенью 2026 года
- Васясин призвал не ограничивать зарубежный прокат в России
- Баста и «сибирский МХАТ»: Режиссер Франдетти раскрыл театральные и музыкальные секреты
- Свет, камера, мотор: Какого оборудования не хватает российскому кино
- Кинотеатры заявили о нехватке фестивального кино в прокате
- В Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской
- «Однушка в Подмосковье»: СМИ назвали стоимость свадебного платья Мизулиной
- Россиянам рассказали о грамотном накоплении средств
- Дети воюют: Генерал призвал депутата Журавлева высказываться аккуратнее
- Хабы развлечений: Как трансформация кинотеатров помогает привлечь зрителей