Журавлев ранее резко отреагировал на вопрос адвоката адвоката Ивана Миронова о том, почему парламентарии и их дети не участвуют в СВО. Он заявил, что не находится на фронте из-за подготовки к выборам и «запретом» на участие в боевых действиях. Затем Журавлев сорвался, ударил кулаком по столу и нецензурно выругался, а после и вовсе покинул интервью. Соболев отметил, что статус депутата Госдумы обязывает к сдержанному поведению.

«Я не знаю, как можно так выражаться. Он вел себя несдержанно. Наверное, не стоит так вести себя депутатам Госдумы. А что касается детей депутатов, то есть в зоне СВО и их дети. У меня племянник, к примеру, воюет», — сказал генерал.

Собеседник НСН добавил, что парламентарии могут находиться в зоне спецоперации, но для этого им необходимо разрешение.

«Есть круг депутатов, которые откомандированы на какое-то время в зону СВО и находятся там специально для выполнения конкретных задач. Для этого есть специальное разрешение, остальным депутатам президент запретил там находиться. Это связано с тем, что депутат является должностным лицом. Для любого должностного лица должна быть выделена охрана и так далее. Он будет только отвлекать командование и даже личный состав от непосредственного выполнения своих функциональных обязанностей», — пояснил Соболев.

После разгоревшегося скандала общественный деятель Яна Поплавская призвала Журавлева отказаться от депутатского мандата и заключить контракт с Минобороны.

Ранее Виктор Соболев рассказывал НСН, что необходимости в мобилизации в России нет, так как комиссариаты справляются с задачей по набору людей на контрактную службу.

