В Госдуме выразили надежду на справедливое решение ФИФА по сборной России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не ждут сборную России с распростертыми объятиями. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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Комментируя нежелание конфедерации возвращать российскую национальную команду на соревнования, он указал на критичное отношение к этому некоторых европейских стран. Поэтому решение этого вопроса «простым не будет».

«Но... Переговоры идут. Мы надеемся на решение Международной федерации футбола (ФИФА), что оно будет справедливым по отношению к российской команде», — заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что УЕФА может отказаться возвращать команды из России на международные турниры, несмотря на пересмотр рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), так как категорически против допуска россиян выступают Англия, Германия и Франция, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуУЕФАFIFAДмитрий Свищев

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