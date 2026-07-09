Россиянам рассказали о грамотном накоплении средств

Грамотноме накопление средств - это простота, надёжность и желание сделать первый шаг. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

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По его словам, сначала человек должен создать внутреннюю установку о «необходимости иметь деньги на непредвиденный случай и не жить от зарплаты до зарплаты».

Эксперт отметил, что важно начать со страхового резерва и «начинать откладывать в банки в виде депозитов». Когда придёт уверенность, можно инвестировать «в государственные облигации, в фонды денежного рынка, в облигации надёжных эмитентов».

«Через паевые фонды больших компаний, у которых есть низкая комиссия — не больше 0,7% от стоимости активов за управление», — добавил Абрамов.

Ранее замгендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова заявила, что финансовая подушка безопасности может оказаться недостаточной в кризисной ситуации, если не учитывать дополнительные риски, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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