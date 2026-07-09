Евросоюз планирует принять 21-й пакет санкций против России 13 июля

Евросоюз планирует принять 21-й пакет антироссийских санкций 13 июля. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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В ходе выступления в Польше министр указал, что новые рестрикции «ударит по финансовому сектору России».

«Одновременно ещё больше сокращая доходы от энергоносителей», - подчеркнул Барро.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против России, в который войдут более 170 позиций, станет самым большим за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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