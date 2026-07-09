В Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской
Пожар произошёл в здании театра имени В.Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает RT.
По данным ведомства, происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров. На месте инцидента работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали... пожар локализован», - говорится в сообщении.
Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в поджоге памятника архитектуры, сообщает 360.ru.
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