В Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской

Пожар произошёл в здании театра имени В.Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает RT.

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По данным ведомства, происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров. На месте инцидента работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали... пожар локализован», - говорится в сообщении.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в поджоге памятника архитектуры, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
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