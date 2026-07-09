В Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени Комиссаржевской

По данным ведомства, происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров. На месте инцидента работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали... пожар локализован», - говорится в сообщении.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в поджоге памятника архитектуры, сообщает 360.ru.

