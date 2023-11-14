Большой театр заявил о невозможности увеличить число показов «Щелкунчика»

Большой театр не сможет увеличить количество показов балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов. Об этом рассказал директор театра Владимир Урин, передает РИА Новости.

Ранее Урин заявлял, что театр ежегодно показываем до 22−23 спектаклей на новогодние каникулы. «Мы не можем превратиться в театр балета „Щелкунчик“, потому что у Большого совсем другие художественные задачи», - сказал он ТАСС.

Женщина 59 часов стояла в очереди, чтобы сводить дочь на «Щелкунчика»

На днях во время продажи билетов на «Щелкунчик» у касс Большого возникла очередь и давка, пострадали два человека. Пострадавшие от столпотворения в очереди подали жалобы на Большой театр, обвинив его в ненадлежащей организации продажи билетов. Жалобы были направлены в прокуратуру, Следственный комитет, Минкульт и Роспотребнадзор. Авторы жалобы указали, что 4 и 11 ноября организованная очередь у касс со временем превратилась в хаотичную живую, в очереди появлялись подстрекавшие к беспорядкам провокаторы, а большинство из ожидавших так и не получили браслеты и билеты.

Проблема с доступностью билетов на балет «Щелкунчик» и давка в очереди была спровоцирована посторонними людьми. Таким мнением в разговоре с НСН поделилась театральный критик Ольга Галахова.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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