Критик Галахова перечислила способы избежать очередей на балет «Щелкунчик»

Проблема с доступностью билетов на балет «Щелкунчик» является антологической, и давка в очереди была спровоцирована посторонними людьми. Таким мнением в разговоре с НСН поделилась театральный критик Ольга Галахова.

Пострадавшие от столпотворения в очереди на балет «Щелкунчик» подали жалобы на Большой театр, обвинив его в ненадлежащей организации продажи билетов. Жалобы были направлены в прокуратуру, Следственный комитет, Минкульт и Роспотребнадзор.