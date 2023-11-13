Критик Галахова перечислила способы избежать очередей на балет «Щелкунчик»
Театральный критик Ольга Галахова в эфире НСН призвала пострадавших в давке за билетами требовать расследования от сотрудников силовых структур.
Проблема с доступностью билетов на балет «Щелкунчик» является антологической, и давка в очереди была спровоцирована посторонними людьми. Таким мнением в разговоре с НСН поделилась театральный критик Ольга Галахова.
Пострадавшие от столпотворения в очереди на балет «Щелкунчик» подали жалобы на Большой театр, обвинив его в ненадлежащей организации продажи билетов. Жалобы были направлены в прокуратуру, Следственный комитет, Минкульт и Роспотребнадзор.
«Об этом идут разговоры каждый год. Проблема с перекупщиками в Большом театре – антологическая проблема. Она была, сколько я себя помню, а театром я занимаюсь не меньше 30 лет. Театр сталкивался с этой проблемой, и когда к руководству пришел нынешний директор Владимир Урин, ему все аплодировали, и совершенно справедливо, потому что он ввел такую систему, что по паспорту в одни руки при регистрации дается один-два билета. Но перекупщики – большая сила, и они научились обходить это достижение дирекции. Те придумали браслеты, но перекупщики научились обходить и эти вопросы», - сказала Галахова.
Она считает, что давка в очереди была спровоцирована искусственно.
«То, что пишут люди, свидетельствует о том, что это была просто организованная преступность. И она вообще-то не возникает спонтанно. Театр с ней, скорее всего, сталкивался, но не в таких формах. Все говорили, что вокруг «Щелкунчика» всегда вьются перекупщики. Организация довольно серьезная. Судя по тому, что говорят свидетели, которые стояли в очереди с термосами и пледами – простые любители театра. Это была, по их словам, организованная, сплоченная сила, которая спровоцировала эту давку», - добавила критик.
Подводя итог, Галахова предложила демонстрировать спектакль в течение сезона, а не только в предновогодние праздники.
«Лично я полагаю, что если есть такой спрос на спектакль, а спектакль играется 20 дней подряд и все билеты продают, почему этот спектакль не ставится в афишах сезона? Если есть такой спрос ,почему не увеличить количество спектаклей в течение сезона? Может, это каким-то образом сбило бы ажиотаж. На мой взгляд, нужно, безусловно, дальше думать дирекции, как себя обезопасить без диких проявлений», - подытожила эксперт.
Ранее очевидцы жаловались, что организованная очередь у касс со временем превратилась в хаотичную живую, появлялись подстрекавшие к беспорядкам провокаторы, а большинству из ожидавших так и не удалось получить браслеты и билеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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