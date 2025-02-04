Книгоиздатели пожаловались на дефицит материалов для красивых обложек

Дефицит полиграфии для отделки книг на начало 2025 года составил 30% от их потребности издателями на фоне растущего спроса на молодежную литературу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу издательской группы «Эксмо-АСТ».

Речь идет о лаках, красках и других материалах, которые нужны для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев.

«Привел к стандарту»: Автор книг о водке опроверг популярный миф о Менделееве

В «Эксмо-АСТ» отметили, что больше всего дефицит затронул выборочное лакирование и трафаретную печать, которые позволяют создать наиболее четкие контуры и добиться высокого качества изображения.

По мнению «Эксмо-АСТ», главной причиной возникшего дефицита отделочных материалов для книг стал повышенный спрос на современные молодежные книги, которые чаще всего написанных в жанрах романтики, фантастики или фэнтези. Для таких жанров полиграфическое наполнение книги играет важную роль.

Так, глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов отметил, что из-за этого он вынужден будет в этом году печатать в России минимальные тиражи, а остальное — отправлять в Китай.

Ранее Американская Гильдия авторов запустила онлайн-портал, с помощью которого ее участники смогут подтвердить, что их произведения «созданы человеческим интеллектом», а не искусственным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитератураКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры