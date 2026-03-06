В Подмосковье застройщик вогнал в миллионные долги дестяки семей

По данным телеканала, речь идёт о предпринимателе Эльмире Муртазине, который пообещал свои клиентам дома под ключ. По факту же покупатели, которые в том числе брали на стройку деньги у банков, получили лишь фундамент и часть стен.

Пострадавшие от действий Муртазина заявили, что предприниматель действовал по отлаженной схеме. После заключения договора и получения денег он возводил лишь часть будущего жилья, после чего пропадал. В этот момент появлялся некий Алим Ахматов, который вместе с помощником Александром Фёдоровым предлагал завершить строительство, но за отдельную плату.

Отмечается, что в настоящее время Муртазин приостановил деятельность своего ИП, а также подал документы на банкротство. При этом, несмотря на долги почти в 133 млн рублей, он продолжает руководить ещё одной фирмой в Уфе, продавая фасадные и кровельные материалы.

Пострадавшие от действий Муртазина написали заявления в полицию и хотят добиться для него сурового наказания.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что защититься от нечистых на руку подрядчиков помогут эскроу-счета.

