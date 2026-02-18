В российском прокате представят боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном

По сюжету после серии дерзких ограблений полиция Макао обращается к легендарному мастеру слежки на пенсии Хуан Дэджуну, чтобы он сформировал элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень». Однако розыскная операция превращается в смертельную игру силы и разума.

Одну из главных ролей в картине исполнит легенда мирового экшена Джеки Чан. По словам актера, в сценарии проекта его привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий. Также в проекте можно будет увидеть Тони Люн Ка-фай, известному по международному хиту «Любовник», который был отмечен на «Оскаре».

Фильм сочетает напряженный криминальный сюжет, интеллектуальную дуэль и зрелищный экшен, представляя классическое противостояние полиции и преступного мира под новым углом. В российском прокате картину можно будет посмотреть с 12 марта.

В ноябре 2025 года сообщалось, что началась работа над четвертой частью кинофраншизы «Час Пик», Джеки Чан и Крис Такер вернутся к своим ролям. В работе также задействован режиссер всех предыдущих частей Бретт Ратнер. Предыдущие фильмы выходили в 1998, 2001 и 2007 годах, напоминает «Радиоточка НСН».

