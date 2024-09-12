«Больше интерпретаций»: Достоевского назвали самым популярным русским писателем в Китае

Самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций, рассказал в разговоре с НСН один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй, участвующий в Форуме литераторов стран БРИКС.

В Казани 11 сентября стартовал Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран. Мероприятие станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. Лю Вэньфэй в рамках форума рассказал о самых популярных русских писателях в КНР.