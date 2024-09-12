«Больше интерпретаций»: Достоевского назвали самым популярным русским писателем в Китае
В КНР перевели почти все произведения русских писателей, однако литература XIX века вызывает наибольший интерес, отметил в эфире НСН писатель Лю Вэньфэй.
Самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций, рассказал в разговоре с НСН один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй, участвующий в Форуме литераторов стран БРИКС.
В Казани 11 сентября стартовал Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран. Мероприятие станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. Лю Вэньфэй в рамках форума рассказал о самых популярных русских писателях в КНР.
«Почти всех известных писателей России в Китае мы перевели. Если называть самых известных, то это Толстой, Пушкин. Среди молодых читателей это Достоевский, Чехов. Конечно, Тургенев, Гоголь – все они популярные. Но Достоевский самый популярный, у него глубокий смысл, в произведениях есть и православие, есть философы, религия… Это интересно для зарубежных читателей. Произведения Достоевского имеют больше возможностей для интерпретации. В Китае самая популярная – это литература XIX века. Русскую литературу до Пушкина мы очень мало читали. До Пушкина в России было много писателей, но за рубежом их мало читали», – сказал Вэньфэй.
Он отметил, что в Китае также популярна советская литература и современные российские произведения.
«Что касается советской литературы, она также очень популярна... Бродский, Евтушенко, Воскресенский. Сейчас еще читаем Фадеева. Может быть, в других странах их мало знают, но мы читаем. Мы также обращаем внимание на всех современных русских писателей... Что касается Пелевина, я первый его перевел в Китае. Теперь многие его читают», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Вэньфэй отметил, что в Китае очень любят героиню Наташу Ростову из романа Льва Толстого «Война и мир» и Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина.
«Самые наши любимые – это Наташа Ростова из «Войны и мир» и Татьяна из «Евгения Онегина». Также Андрей Болконский, Пьер Безухов… Также Анна Каренина – это очень! За последние два года я перевел сценарий мюзикла «Анна Каренина», – добавил писатель.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране, передает «Радиоточка НСН».
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