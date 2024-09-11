Шаргунов заявил о «детской» любви россиян к иранским и китайским рассказам
Сергей Шаргунов в эфире НСН призвал сделать литературный форум БРИКС ежегодным, так как это интересно всем участникам.
Россияне еще в детстве читали рассказы иранских, китайских и бразильских авторов, литературный обмен в рамках БРИКС имеет большой потенциал, заявил НСН писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.
В Казани 11 сентября открылся первый литературный форум БРИКС, на котором предложили создать объединение литераторов. На мероприятии встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран. Шаргунов также посетил форум и выразил надежду на то, что он станет ежегодным.
«Многое сегодня в плане отношения к русской литературе в мире меняется, в том числе благодаря усилиям Ассоциации союзов писателей России. Мы готовим в конце этого года большой международный форум, в котором примут участие и писатели, и издатели, и переводчики. Для людей, которые родились в СССР, классическая литература нынешних стран БРИКС – это часть детской культурной памяти. Многие писатели вошли, что называется, в культурный год. Например, рассказ «Дядюшка Наполеон» иранского писателя Ираджа Пезешк-зода, рассказы Жоржи Амаду (Бразилия), проза Лу Синя… Все это входило в юношеское чтение, были популярны африканская поэзия, арабская, иранская, классическая поэзия Индии и Китая», - рассказал он.
Шаргунов призвал вернуться к активному взаимодействию писателей, что сегодня в интересах миллионов читателей.
«Но со временем знания и представления о современной литературе стали более условными и призрачными. Очень важно, чтобы писатели ездили в гости друг к другу, узнавали друг о друге. Все это в интересах миллионов читателей. Я вижу, что в Индии, Китае и Бразилии есть огромный интерес к современной российской литературе. Я один из тех, кого переводят и читают. Мне хотелось бы, чтобы этого было больше, чтобы литературный форум БРИКС стал постоянным. Очень важно, чтобы по всему миру, несмотря на барьеры, продвигалось лучшее из того, что пишется современными писателями России», - заключил собеседник НСН.
Ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран. Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума, передает «Радиоточка НСН».
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