Лишний билетик: Россияне начали тратить больше денег на концерты и фестивали
Средняя цена билета на концерт увеличилась до 4,5 тыс. рублей, при этом их продажи выросли с 60% до 75%, сообщили в эфире НСН эксперты индустрии.
Средний чек на концерты, фестивали в России в первом полугодии 2023 года составил 4,5 тыс. рублей, продажи билетов на развлекательные мероприятия превысили показатели допандемийного периода, а по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 60%, сообщили НСН представители лидеров индустрии.
Концерты остаются в топе, при этом растет интерес к театру и стендапам. В числе самых успешных проектов полугодия названы фильм «Чебурашка», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» и выставка «Панк-культура. Король и Шут».
О ПРОДАЖАХ БИЛЕТОВ
Как отметил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши»: Энрико Мазавришвили, в компании отмечают 75-процентный рост билетных продаж в первом полугодии.
«В этом году "Яндекс Афиша" впервые раскрыла цифры по продаже билетов. За первое полугодие 2023 года удалось продать почти 9 млн билетов, что на 75% больше, чем годом ранее. Во многом нам помогает сила экосистемы «Плюса». Благодаря самой крупной подписке наши пользователи получают лучшие предложения и чаще используют наши сервисы. У нас покупают за баллы и используют «Сплит», который позволяет оплачивать билеты частями и без процентов», - сказал НСН Мазавришвили.
Со своей стороны, директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев сообщил НСН о 60-процентом росте продаж.
«Мы видим положительную динамику продаж в первом полугодии 2023 года. Год стартовал с роста в 60% по отношению к 2022 в первом квартале. Во втором квартале, в связи с сезонностью, рост несколько замедлился, что связано, в том числе, с высокими показателями прошлого года после нестабильной ситуации в феврале-марте. Оборот билетных витрин МТС (МТС Live и Ticketland) также вырос по сравнению с 2022 годом, кроме того, мы видим рост даже по сравнению с допандемийными показателями 2019 года. Однако здесь важно отметить существенную роль инфляции, в количестве зрителей рынок до сих пор не восстановился. В особенности это касается концертов. Несмотря на это, наши показатели роста опережают среднерыночные. Если говорить именно про витрину МТС Live, то значимость этой витрины постепенно растет», - сказал Агеев.
При этом он отметил, что средний чек на концерты и фестивали по стране в первом полугодии 2023 года составил 4,5 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Коммерческий директор Группы компаний «Кассир.ру» Екатерина Каменева подтвердила НСН, что продажи билетов превысили допандемийные показатели.
«Итоги первого полугодия мы оцениваем, как крайне положительные, несмотря на ряд отрицательных факторов, которые периодическими вспышками появляются в нашей отрасли. Относительно аналогичного периода 2022 года объем продаж вырос на 65% и превысил данные допандемийного периода 2019 года. Продажи в первом квартале 2023 года выросли по сравнению с допандемийным периодом на 29%», - отметила Каменева.
По оценке «Кассир.ру», средняя цена билетов увеличилась по всем категориям примерно на 15-25%, но это сильно зависит от мероприятий и региона.
«В регионах цены традиционно ниже, чем в столицах, традиционно ниже вырос средний чек», - добавила Каменева.
О ТРЕНДАХ
В «Яндекс Афише» отмечают рост интереса россиян к театральным постановкам и стендапу.
«Мы видим, что россияне стали значительно больше ходить в театры. В ТОП-10 популярных событий "Яндекс Афиши" стабильно входят театральные постановки, и этот сегмент всегда попадает в ТОП-3 по количеству заказов вне зависимости от сезона. Также значительно вырос интерес к стендапу и выставкам. На сервисе массово приобретают билеты на самые разные развлечения. На концерты приходится 30% проданных билетов, на театральные постановки — 17%, на выставки — 5,6%, стендапы — 4,8%», - сообщил Энрико Мазавришвили,
Он рассказал об успехе выставки «Панк-культура. Король и Шут», которую после Москвы покажут и в Санкт-Петербурге, добавив, что в компании много продюсерских идей.
«У нас много продюсерских идей, и мы готовы активно общаться с представителями креативной индустрии для воплощения новых проектов. Наша команда продолжает выводить собственные мероприятия на более масштабный уровень, используя все имеющиеся ресурсы экосистемы», - отметил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши».
В «МТС Энтертейнмент» указали на огромную популярность мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», основанного на песнях группы «Секрет», а также напомнили о рекордах «Чебурашки».
«Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос на качественный контент, например, на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который проходит с аншлагами даже летом, и фильм "Чебурашка", собравший четверть всей кассы в кино. С энтузиазмом ждем вторую половину года, на которую традиционно приходится до 60% всех продаж в индустрии развлечений. Смотрим в будущее с оптимизмом. Во-первых, ожидаем активную вторую половину года за счет театрального сезона, активизации концертной деятельности, выхода в продажу новогодних мероприятий. Ожидаем продолжения аншлагов на нашем флагманском мюзикле, планируем запуск уникальной мультимидийной выставки "Музей света"», - сказал Владимир Агеев.
По его словам, на мюзиклы «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой» суммарно продано уже более 1 млн билетов. Кроме того, помимо организации концертов, МТС Live сотрудничает с Comedy Club Production.
В «Кассир.ру» подтвердили интерес россиян к театру и стендапу, отметив, что лидирующие позиции все-таки остаются за топовыми концертами.
«Среди своих зрителей мы отмечаем устойчивый интерес к театральному контенту. Эта категория по-прежнему востребована. С точки зрения объема продаж, зрители приходят к нам за билетами на эксклюзивные и топовые концерты. Эта категория по-прежнему лидер в нашей линейке. Категория стендапы сейчас также очень востребована, наши зрители во всех городах одинаково ровно любят данный жанр. Еще один из полюбившихся жанров - различные симфонические шоу с оркестрами и исполнителями известных хитов разных лет. Никуда не делась любовь к ретро-мероприятиям и супердискотекам», - сообщила Екатерина Каменева.
Ранее эксперты индустрии назвали НСН главных артистов первого полугодия 2023 года. В их числе, в частности, оказались группы «Ленинград» и «Руки Вверх», Леонид Агутин, Баста и Zivert, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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