Лишний билетик: Россияне начали тратить больше денег на концерты и фестивали

О ТРЕНДАХ

В «Яндекс Афише» отмечают рост интереса россиян к театральным постановкам и стендапу.

«Мы видим, что россияне стали значительно больше ходить в театры. В ТОП-10 популярных событий "Яндекс Афиши" стабильно входят театральные постановки, и этот сегмент всегда попадает в ТОП-3 по количеству заказов вне зависимости от сезона. Также значительно вырос интерес к стендапу и выставкам. На сервисе массово приобретают билеты на самые разные развлечения. На концерты приходится 30% проданных билетов, на театральные постановки — 17%, на выставки — 5,6%, стендапы — 4,8%», - сообщил Энрико Мазавришвили,

Он рассказал об успехе выставки «Панк-культура. Король и Шут», которую после Москвы покажут и в Санкт-Петербурге, добавив, что в компании много продюсерских идей.

«У нас много продюсерских идей, и мы готовы активно общаться с представителями креативной индустрии для воплощения новых проектов. Наша команда продолжает выводить собственные мероприятия на более масштабный уровень, используя все имеющиеся ресурсы экосистемы», - отметил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши».

В «МТС Энтертейнмент» указали на огромную популярность мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», основанного на песнях группы «Секрет», а также напомнили о рекордах «Чебурашки».

«Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос на качественный контент, например, на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который проходит с аншлагами даже летом, и фильм "Чебурашка", собравший четверть всей кассы в кино. С энтузиазмом ждем вторую половину года, на которую традиционно приходится до 60% всех продаж в индустрии развлечений. Смотрим в будущее с оптимизмом. Во-первых, ожидаем активную вторую половину года за счет театрального сезона, активизации концертной деятельности, выхода в продажу новогодних мероприятий. Ожидаем продолжения аншлагов на нашем флагманском мюзикле, планируем запуск уникальной мультимидийной выставки "Музей света"», - сказал Владимир Агеев.

По его словам, на мюзиклы «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой» суммарно продано уже более 1 млн билетов. Кроме того, помимо организации концертов, МТС Live сотрудничает с Comedy Club Production.

В «Кассир.ру» подтвердили интерес россиян к театру и стендапу, отметив, что лидирующие позиции все-таки остаются за топовыми концертами.