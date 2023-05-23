«Чебурашка» не помог: Кинотеатры не смогли погасить долги, накопленные в пандемию
Индустрия с опасением ждет лета, потому что никаких крупных релизов не предвидится, сказал НСН Роман Исаев.
Генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил в беседе с НСН, что летом некоторые кинотеатры могут закрыться, либо законсервировать залы в отсутствии крупных фильмов.
В прошлом году в кинотеатрах высказывали опасения, что многие залы придется закрыть из-за санкций и отсутствия крупных релизов. Исаев рассказал, что такая же ситуация повторится и в этом году, потому что владельцы кинотеатров погасили только половину долгов, накопленных еще в пандемии.
«Начало года для киноиндустрии было позитивным. Мы видели, как весь кинобизнес восхитился кинопрокатом «Чебурашки», «Нюрнберга», «Вызова» и других фильмов, приведших к оживлению индустрии. Сегодня с огромной тревогой и опасением находится индустрия в ожидании лета. 25 мая выйдет последний заметный релиз «Непосредственно Каха. Другой фильм». Ничего крупного с претензиями на сборы 300-500 миллионов рублей больше не предвидится. Все заметные фильмы с большим прокатным потенциалам готовятся на новогодний период. Как проживать эти полгода непонятно. Это очень тревожный для индустрии период, когда мы увидим, как и прошлым летом закрытие залов, консервацию», - сказал Исаев.
Собеседник НСН отметил, что денег, заработанных в первом полугодии, не хватит для создания подушки безопасности. Поддержки от государства, по его словам, тоже нет.
«Тех цифр, которые дало начало года, не хватает для создания подушки безопасности на ближайший период. Стоит напомнить, что с 2020 года, когда 5 месяцев кинотеатры находились в локдауне, накопилась огромная операционная задолженность. И с доходов начала года получилось только около половины долгов погасить. Мы многократно запрашивали помощь у государства, отмечали, что есть риски потерять эту отрасль. Государство не нашло возможности помочь. Некоторая помощь оказывался в регионах – Москве, Приморье, Нижнем Новгороде, Петербурге», - пояснил Исаев.
Ранее Роман Исаев в интервью НСН заявил, что вторая часть фильма «Чебурашка» будет иметь большой успех при хорошей реализации картины.
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