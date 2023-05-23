«Чебурашка» не помог: Кинотеатры не смогли погасить долги, накопленные в пандемию

В прошлом году в кинотеатрах высказывали опасения, что многие залы придется закрыть из-за санкций и отсутствия крупных релизов. Исаев рассказал, что такая же ситуация повторится и в этом году, потому что владельцы кинотеатров погасили только половину долгов, накопленных еще в пандемии.

«Начало года для киноиндустрии было позитивным. Мы видели, как весь кинобизнес восхитился кинопрокатом «Чебурашки», «Нюрнберга», «Вызова» и других фильмов, приведших к оживлению индустрии. Сегодня с огромной тревогой и опасением находится индустрия в ожидании лета. 25 мая выйдет последний заметный релиз «Непосредственно Каха. Другой фильм». Ничего крупного с претензиями на сборы 300-500 миллионов рублей больше не предвидится. Все заметные фильмы с большим прокатным потенциалам готовятся на новогодний период. Как проживать эти полгода непонятно. Это очень тревожный для индустрии период, когда мы увидим, как и прошлым летом закрытие залов, консервацию», - сказал Исаев.