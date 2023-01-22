Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили рекордных 5 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко в российском прокате превысили 5 млрд рублей, сообщается на портале Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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По данным на 22 января, сборы киноленты «Чебурашка» составили 5 014 058 052 рубля.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в России.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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