Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы

Около 50% опрошенных согласились, что российское кино стало лучше. Респонденты отметили разнообразие жанров, увеличение количества картин.

Участники исследования полагают, что российскому кино не хватает фантастических и зрелищных блокбастеров, комедий, семейных и детских фильмов, пишет «Газета.Ru».

55% респондентов признались, что их впечатлила как минимум одна российская картина. Среди таких фильмов россияне назвали «Чебурашку», «Т-34», «Движение вверх» и другие популярные ленты.

Министерство культуры России ранее сообщило, что не получало заявки на прокат в РФ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», передает «Радиоточка НСН».

