Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы
Половина россиян стали больше интересоваться отечественным кинематографом, сообщили в проекте VK Кино Mail.ru.
Около 50% опрошенных согласились, что российское кино стало лучше. Респонденты отметили разнообразие жанров, увеличение количества картин.
Участники исследования полагают, что российскому кино не хватает фантастических и зрелищных блокбастеров, комедий, семейных и детских фильмов, пишет «Газета.Ru».
55% респондентов признались, что их впечатлила как минимум одна российская картина. Среди таких фильмов россияне назвали «Чебурашку», «Т-34», «Движение вверх» и другие популярные ленты.
Министерство культуры России ранее сообщило, что не получало заявки на прокат в РФ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru