Блогер Блиновская отрицает слухи о своей болезни

Блогер Елена Блиновская в беседе с правозащитниками опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгия Волкова.

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Ранее СМИ сообщали, что Блиновская сильно похудела и находится на грани депрессии. По словам Волкова, женщина чувствует себя хорошо, находится в здравом уме и «сохранила свои килограммы».

По информации Telegram-канала Mash, Блиновской отказали в свиданиях с мужем, ей доступно только общение по почте, но письма ей пока не приходили.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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