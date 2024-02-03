Блогер Блиновская отрицает слухи о своей болезни

Ранее СМИ сообщали, что Блиновская сильно похудела и находится на грани депрессии. По словам Волкова, женщина чувствует себя хорошо, находится в здравом уме и «сохранила свои килограммы».

По информации Telegram-канала Mash, Блиновской отказали в свиданиях с мужем, ей доступно только общение по почте, но письма ей пока не приходили.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

