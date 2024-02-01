СМИ: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии
Блогер Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.
Она почти не разговаривает с сокамерницами и ничего не ест. С момента перевода в изолятор Блиновская похудела на несколько килограммов, уточняет Shot.
Сейчас блогер находится в карантинной камере на 20 человек, позже ее переведут в обычную, где будут доступны телевизор и холодильник. У женщины также появится возможность каждый день гулять, посещать библиотеку и парикмахерскую.
При этом в СИЗО №6, где содержится Блиновская, есть возможность заказывать блюда из «кулинарной лавки» в случае, если ее не устраивает рацион в изоляторе - каша на завтрак, суп на обед и пюре с рыбой на ужин.
Ранее адвокат Блиновской сообщила, что ее клиентка будет вынуждена объявить о банкротстве, поскольку не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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