СМИ: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии

Она почти не разговаривает с сокамерницами и ничего не ест. С момента перевода в изолятор Блиновская похудела на несколько килограммов, уточняет Shot.

Сейчас блогер находится в карантинной камере на 20 человек, позже ее переведут в обычную, где будут доступны телевизор и холодильник. У женщины также появится возможность каждый день гулять, посещать библиотеку и парикмахерскую.

При этом в СИЗО №6, где содержится Блиновская, есть возможность заказывать блюда из «кулинарной лавки» в случае, если ее не устраивает рацион в изоляторе - каша на завтрак, суп на обед и пюре с рыбой на ужин.

Ранее адвокат Блиновской сообщила, что ее клиентка будет вынуждена объявить о банкротстве, поскольку не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

