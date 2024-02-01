Блиновскую навестят в карантинной камере, чтобы проверить ее здоровье
Сотрудники ОНК в скором времени навестят блогера Елену Блиновскую в СИЗО, пишет «Газета.Ru».
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сказал изданию, что у комиссии нет данных о состоянии блогера, которая сейчас находится в СИЗО-6 «Печатники».
Ранее СМИ сообщали, что Блиновская похудела и находится на грани депрессии. По словам Волкова, его сотрудники в ближайшее время планируют посетить Блиновскую в СИЗО.
Ранее адвокат Блиновской сообщила, что ее клиентка будет вынуждена объявить о банкротстве, поскольку не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru