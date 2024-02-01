Блиновскую навестят в карантинной камере, чтобы проверить ее здоровье

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сказал изданию, что у комиссии нет данных о состоянии блогера, которая сейчас находится в СИЗО-6 «Печатники».

Ранее СМИ сообщали, что Блиновская похудела и находится на грани депрессии. По словам Волкова, его сотрудники в ближайшее время планируют посетить Блиновскую в СИЗО.

Ранее адвокат Блиновской сообщила, что ее клиентка будет вынуждена объявить о банкротстве, поскольку не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

