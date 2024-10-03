Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

Большой театр начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, для предотвращения спекуляций. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Отмечается, что приобрести именные билеты можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет.

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При этом зритель сможет самостоятельно указывать свои персональные данные при покупке билета на официальном сайте Большого театра. Подчеркивается, что при несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допустит зрителя на спектакль.

Ранее сообщалось, что при существенных затратах на постановку театры вынуждены поднимать цены на билеты. При этом россиянам напомнили, что во всех театрах много социальных билетов для ветеранов-инвалидов, семей участников спецоперации и других льготных категорий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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