Мариинский театр представит в Москве оперы «Летучий голландец» и «Идиот»
В рамках фестиваля «Зарядье», который пройдет в одноименном парке Москвы с 15 по 20 ноября, Мариинский театр под руководством народного артиста РФ Валерия Гергиева представит две оперы, заявили в пресс-службе учреждения, сообщает газета «Культура».
Откроет фестиваль 15 ноября «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Как отмечается, спектакль пройдет при участии Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра.
А на следующий день, 16 ноября, будет показана опера Мечислава Вайнберга «Идиот».
Ранее Большой театр и «Зарядье» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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