Мариинский театр представит в Москве оперы «Летучий голландец» и «Идиот»

В рамках фестиваля «Зарядье», который пройдет в одноименном парке Москвы с 15 по 20 ноября, Мариинский театр под руководством народного артиста РФ Валерия Гергиева представит две оперы, заявили в пресс-службе учреждения, сообщает газета «Культура».

Труппа Большого театра покажет в Мариинке балет «Пиковая дама»

Откроет фестиваль 15 ноября «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Как отмечается, спектакль пройдет при участии Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра.

А на следующий день, 16 ноября, будет показана опера Мечислава Вайнберга «Идиот».

Ранее Большой театр и «Зарядье» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: zaryadyehall.ru
ТЕГИ:МоскваВалерий ГергиевСпектакльЗарядьеМариинский Театр

Горячие новости

Все новости

партнеры