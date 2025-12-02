Мюзикл лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова хотят видеть в регионах России, при этом на него много откликов от подростков, заявила в интервью НСН режиссер этой постановки Нина Чусова.

Премьера мюзикла «Ты у меня одна», продюсером, автором идеи и музыки к которому стал Жуков, состоялась в середине октября в Губернском театре, худруком которого является Сергей Безруков. Главную роль исполнил сын музыканта, Энджел, сам Жуков дебютировал в качестве театрального актера. Чусова отметила, что реакция зрителей стала для создателей мюзикла сюрпризом.