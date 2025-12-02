Билетов нет: Режиссер Чусова рассказала об эффекте мюзикла Жукова
Музыкальный спектакль о войне стал личным высказыванием Сергея Жукова, он «зашел» подросткам и на нем «нет пыли», сказала в эфире НСН Нина Чусова.
Мюзикл лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова хотят видеть в регионах России, при этом на него много откликов от подростков, заявила в интервью НСН режиссер этой постановки Нина Чусова.
Премьера мюзикла «Ты у меня одна», продюсером, автором идеи и музыки к которому стал Жуков, состоялась в середине октября в Губернском театре, худруком которого является Сергей Безруков. Главную роль исполнил сын музыканта, Энджел, сам Жуков дебютировал в качестве театрального актера. Чусова отметила, что реакция зрителей стала для создателей мюзикла сюрпризом.
«Очень много откликов от молодого поколения, представители которого остались неравнодушны к этому материалу. Мы не ожидали такой реакции, потому что это сложнейшая военная тема, но она проникла в души людей. Это удивительно, но подросткам, как говорится, зашло. Может быть это из-за того, что эта история рассказана не пафосно, а от имени подростка. Сергей Жуков написал замечательную музыку. Люди напевают эти мелодии, а некоторые из них столь пронзительны, что люди плачут. Это даже не мюзикл, а музыкальный спектакль, потому что драматическая составляющая так же важна, как музыкальная. Визуальная картинка очень современная, никакой пыли на этом спектакле нет. История рассказана современным языком для современных людей», - отметила режиссер.
Она также рассказала о работе с Сергеем Жуковым.
«Он мой друг, товарищ, обожаемый человек, просто замечательный, совершенно бескоронный и на самом деле простой, настоящий человек. Этот спектакль он выносил в сердце, достаточно долго его сочинял и продумывал. Для него это не просто спектакль про войну, а личное высказывание, что немаловажно. Нашим предыдущим совместным проектом с Сережей был шоу-мюзикл "Чебурашка", поэтому здесь было очень легко и интересно. У нас могли быть созвоны в два часа ночи, работа нон-стоп. Это дорогого стоит, когда продюсер и композитор так переживает за этот спектакль, каждую секунду находится внутри его создания, а не отдает на откуп: делайте сами», - подчеркнула Чусова.
По ее словам, на мюзикл «Ты у меня одна» поступило много заявок из крупных городов, при этом на ближайшие московские показы билетов нет.
«Мы не ожидали, но билетов нет уже даже на январь. Это же не развлекалово совершенно, но получается, что и серьезный материал может быть популярен и необходим для людей. Дальше мы планируем играть как можно больше. Нас уже пригласили в регионы, мы с удовольствием поедем, но здесь должно принять решение руководство Губернского театра. Это не так просто всё, там занято очень большое количество артистов. А приглашений очень много из крупных регионов», - заключила собеседница НСН.
Продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров ранее объяснил «Радиоточке НСН», в чем принципиальные отличия мюзиклов Сергея Жукова и Басты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билетов нет: Режиссер Чусова рассказала об эффекте мюзикла Жукова
- У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
- МВД пресекло хищение мошенниками более 222 млн рублей в ноябре
- Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы»
- Готовимся к зиме: Путин оценил ситуацию на фронте перед встречей с Уиткоффом
- Над Россией за ночь сбили 45 украинских БПЛА
- В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК
- Трамп пригрозил «адской расплатой» Гондурасу
- Таиланд запросил поддержку Индии в получении полноправного членства в БРИКС
- Россиян могут начать штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru