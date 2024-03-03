Охлобыстин возмутился поездками участников «голой» вечеринки в Донбасс

Артист встретился с молодежью в рамках фестиваля в Сириусе. В ходе беседы речь зашла о нравственных ценностях. Девушка из ЛНР поинтересовалась у Охлобыстина, как он относится к поездкам участников «голой» вечеринки в Донбасс.

Актер заявил, что Донбасс не является прачечной для присутствовавших на скандальном мероприятии звезд.

«Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши», - цитирует Охлобыстина РИА Новости.

Певец Филипп Киркоров 13 февраля посетил Горловку в ДНР с гуманитарной помощью. Он встретился с ранеными, выступил в городской больнице и побывал во дворце культуры «Шахтер», напоминает «Радиоточка НСН».

