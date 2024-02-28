Джигурда обучил бойцов Донбасса «мату по вертикали»

По словам артиста, он снова посетил бойцов неофициально. Джигурда подарил бойцам более сотни экземпляров книг со своими стихами за три дня. Он рассказал, что его книга для взрослых и обучение «вертикали русского мата» понравились российским бойцам.

Также он выступил с песнями на блокпостах и в землянках на Угледарском и Запорожском направлениях.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН показал видеоролик, на котором видно, как он подарил солдатам спецоперации на Украине УАЗ «Буханку». На видео народный артист Чечни также обратился к бойцам и заявил, что купит на выигранное наследство все, что необходимо военным.

