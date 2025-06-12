Дима Билан стал послом конкурса «Интервидение»
12 июня 202517:35
Заслуженный артист РФ Дима Билан стал официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025».
Как сообщают организаторы смотра, певец будет «задавать тон и вдохновлять миллионную аудиторию по всему миру», а также поддерживать участников.
«Встречаем Диму Билана с яркими эмоциями, глубоким уважением и аплодисментами», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве на Манежной площади торжественно запустили обратный отсчёт до музыкального конкурса «Интервидение», до которого осталось 100 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru