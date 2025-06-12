Дима Билан стал послом конкурса «Интервидение»

Заслуженный артист РФ Дима Билан стал официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025».

В России призвали создать детское «Интервидение»

Как сообщают организаторы смотра, певец будет «задавать тон и вдохновлять миллионную аудиторию по всему миру», а также поддерживать участников.

«Встречаем Диму Билана с яркими эмоциями, глубоким уважением и аплодисментами», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве на Манежной площади торжественно запустили обратный отсчёт до музыкального конкурса «Интервидение», до которого осталось 100 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсИнтервидениеДима Билан

Горячие новости

Все новости

партнеры