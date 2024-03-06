«Би-2» выступят в израильской Раанане
Группа «Би-2» (вокалист коллектива Егор Бортник признан в РФ иноагентом) даст концерт в израильской Раанане 23 мая. Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.
«Мы буквально считали дни до момента, когда можно это объявить ... Концерт в Израиле, особенный для нас по многим причинам – 23 мая!» — говорится в заявлении группы.
Выступление «Би-2» состоится в рамках тура в поддержку альбома «Аллилуйя». Также музыканты обещают исполнить на концерте все хиты.
Ранее в Дубае отменили концерт группы «Би-2», коллектив подчеркнул, что это не повлияет на другие выступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru