В турецком Кемере отменили выступление группы «Би-2»
Выступление рок-группы «Би-2» в турецком Кемере отменили.
Четырехдневный фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra. Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей на все дни. Билеты можно приобрести и сейчас, хотя мероприятие отменено.
Сейчас участники коллектива находятся в Испании. Они заявили, что наслаждаются побережьем и пишут новые песни.
Ранее запланированный на 17 февраля концерт «Би-2» отменили в Дубае. О причинах отмены концерта не сообщалось, однако еще 1 февраля Telegram-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы обсуждают с властями Эмиратов отмену концерта группы в Дубае. Поводом для этого послужила антироссийская позиция группы, один из участников которой, Лева Би-2 (Егор Бортник), признан в России иноагентом, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru