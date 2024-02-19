В турецком Кемере отменили выступление группы «Би-2»

Четырехдневный фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra. Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей на все дни. Билеты можно приобрести и сейчас, хотя мероприятие отменено.

Сейчас участники коллектива находятся в Испании. Они заявили, что наслаждаются побережьем и пишут новые песни.

Ранее запланированный на 17 февраля концерт «Би-2» отменили в Дубае. О причинах отмены концерта не сообщалось, однако еще 1 февраля Telegram-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы обсуждают с властями Эмиратов отмену концерта группы в Дубае. Поводом для этого послужила антироссийская позиция группы, один из участников которой, Лева Би-2 (Егор Бортник), признан в России иноагентом, отмечает RT.

