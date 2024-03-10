Безрукова освистали в Петербурге за критику фигуриста Алиева
Зрители освистали народного артиста России Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Алиев выступил под композицию Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Публика приняла номер с восторгом, однако Безруков высказался более сдержанно.
Народный артист России заявил, что Алиев изображал «алкоголика», а программу следовало сделать драматичнее. На этих словах зрители освистали артиста и заглушили его речь.
Ранее Безруков признался, что ему было эмоционально тяжело играть в военной драме «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, сообщает «Радиоточка НСН».
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