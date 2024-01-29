Безруков назвал «Калину красную» и «Пять вечеров» фильмами для души

По словам артиста, при составлении списка он ориентировался на картины, которые готов пересматривать. Он выбрал фильмы «Пять вечеров», «Калина красная», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Обломов», пишет «Газета.Ru».

В рамках эстафеты телеканала актеры, журналисты и продюсеры выбирают любимые ленты. Представлено три номинации: «Фильмы для души», «Фильмы, достойные мирового признания» и картины для семейного просмотра.

Ранее сообщалось, что комедию режиссера Александра Серова «Джентльмены удачи» признали лучшей картиной киностудии «Мосфильм», передает «Радиоточка НСН».

