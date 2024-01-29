Безруков назвал «Калину красную» и «Пять вечеров» фильмами для души
Народный артист России Сергей Безруков составил личный топ фильмов для души, сообщил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».
По словам артиста, при составлении списка он ориентировался на картины, которые готов пересматривать. Он выбрал фильмы «Пять вечеров», «Калина красная», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Обломов», пишет «Газета.Ru».
В рамках эстафеты телеканала актеры, журналисты и продюсеры выбирают любимые ленты. Представлено три номинации: «Фильмы для души», «Фильмы, достойные мирового признания» и картины для семейного просмотра.
Ранее сообщалось, что комедию режиссера Александра Серова «Джентльмены удачи» признали лучшей картиной киностудии «Мосфильм», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru