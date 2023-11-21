Иноагентам предложили запретить въезд в Россию
Живущим за рубежом и критикующим Россию иностранным агентам могут запретить въезд в страну. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, Бородин направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Юрист попросил внести правки в федеральный закон о контроле деятельности граждан со статусом иностранного агента.
По мнению авторов инициативы, критикующим Россию иноагентам нужно запретить въезд в страну в целях обеспечения внутренней безопасности.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что не считает закон об иноагентах «репрессивным». По его словам, из реестра исключили более 60 юридических и физических лиц, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru