Иноагентам предложили запретить въезд в Россию

Живущим за рубежом и критикующим Россию иностранным агентам могут запретить въезд в страну. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, Бородин направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Юрист попросил внести правки в федеральный закон о контроле деятельности граждан со статусом иностранного агента.

По мнению авторов инициативы, критикующим Россию иноагентам нужно запретить въезд в страну в целях обеспечения внутренней безопасности.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что не считает закон об иноагентах «репрессивным». По его словам, из реестра исключили более 60 юридических и физических лиц, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Минюст РФГосдумаИноагенты

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