«У Юры получится»: Сценарист «Бригады» верит в успех бандитского сериала Быкова и Цекало

Александр Велединский входил в число авторов сценария «Бригады» вместе с Алексеем Сидоровым и Игорем Порублевым. Велединский — также сценарист телесериалов «Закон» и «Дальнобойщики», сценарист и режиссер фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил».

Выход сериала «Лихие» запланирован на 2023 год. Юрий Быков ранее выступал в качестве режиссера и сценариста фильмов «Жить», «Майор», «Дурак», «Завод» и «Сторож».

