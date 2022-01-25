«У Юры получится»: Сценарист «Бригады» верит в успех бандитского сериала Быкова и Цекало

Велединский сказал НСН, что криминал – это «вечная тема», а залогом успеха сериала назвал талант режиссера.

Российский режиссер, один из сценаристов сериала «Бригада» Александр Велединский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожелал успеха создателям сериала «Лихие».

Ранее стало известно, что режиссер Юрий Быков снимет сериал про ОПГ «Общак», которую называют крупнейшей преступной группировкой в России и одной из самых больших в мире. В числе продюсеров фильма – Александр Цекало.

Юрий Быков снимет сериал про крупнейшую ОПГ в истории России
«Этот проект осуществляет очень хороший режиссер, от этого все и зависит, и я думаю, что у Юры должно получиться. А уж будет там успех «Бригады» или нет… 20 лет прошло, поэтому здесь только гадать можно. Я просто надеюсь, что сценарий будет оригинальный и получится оригинальный фильм талантливого режиссера», - сказал Велединский.

При этом он назвал «вечной» и не теряющей актуальность тему криминала.

«Она во всем мире не потеряла актуальность и не теряет, к сожалению. Криминал – это одна из вечных тем, конечно», - заключил он.

Сериал Алексея Сидорова «Бригада», вышедший на экраны в 2002 году, называют первой в России «гангстерской сагой». Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков (Саша Белый), Дмитрий Дюжев (Космос), Павел Майков (Пчёла) и Владимир Вдовиченков (Фил).

Пчела из «Бригады» назвал сериал преступным и вредным для общества

Александр Велединский входил в число авторов сценария «Бригады» вместе с Алексеем Сидоровым и Игорем Порублевым. Велединский — также сценарист телесериалов «Закон» и «Дальнобойщики», сценарист и режиссер фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил».

Выход сериала «Лихие» запланирован на 2023 год. Юрий Быков ранее выступал в качестве режиссера и сценариста фильмов «Жить», «Майор», «Дурак», «Завод» и «Сторож».

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