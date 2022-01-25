Юрий Быков снимет сериал про крупнейшую ОПГ в истории России

Режиссер Юрий Быков снимет серила про крупнейшую в истории России преступную группировку «Общак», сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что работа над сериалом «Лихие» уже началась, продюсером проекта в том числе выступает Александр Цекало.

Сообщается, что в основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, который в 13 лет вместе со своим отцом совершил первое заказное убийство, а после стал киллером преступной ячейки.

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Планируется, что многосерийный фильм зрители смогут увидеть уже в 2023 году.

Ранее редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил Данилу Козловского за то, что в своем первом сериале «Карамора» он предпринял необычную для российского кино попытку показать сюжет со стороны народа.

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ФОТО: личный архив
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