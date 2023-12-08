«Показали жизнь»: Иншаков усомнился, что герои «Бригады стали примерами для молодежи

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заступился за сериал «Слово пацана», заявив, что не видит там пропаганды криминальной культуры, – в отличие от «Бригады», посмотрев которую, «каждый хотел быть похожим на героев сериала». Иншаков не согласился с тем, что «Бригада» занималась пропагандой преступности.

«Хочу напомнить, что были замечательные фильмы “Крестный отец”, “Однажды в Америке”, которые получали самые высокие призы, например, на Каннском фестивале. Разве после того, как вышли эти фильмы, началась преступная деятельность в Америке? Я не ассоциирую эти картины с действительностью. Преступность в России всегда была, есть и будет, а кино — это только отображение действительности. Каждый режиссер делает это по-своему: кто-то лучше, кто-то — хуже», — сказал Хинштейн.

По словам собеседника НСН, то, что показано в сериале «Бригада», актуально и сегодня.

«Это было, есть и будет. В фильме “Бригада” мы показали лишь малую толику того, что действительно происходило в жизни. Мне звонили очень много генералов и признавались, что фильм правильный, честный. И зрители были с этим согласны. Вспомните, чем закончила вся эта замечательная четверка. Они погибли — никому этого не желаю. Посмотрите, сколько у нас могил, крестов по всей России. А почему? Потому что люди пришли после Афганистана, распался СССР, руководству нашей замечательной страны не было дела до молодежи, до афганцев, которым надо было жить, кормить свою семью, детей. Вот они и пустились во все тяжкие. То же самое касается и брошенных спортсменов. Почему так получилось — вопрос к властям», — подытожил он.

Ранее Иншаков заявил, что критика блогером Дмитрием Пучковым сериала «Бригада» является неудачной попыткой привлечь к себе внимание. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

