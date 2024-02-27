Актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным
Актер Павел Деревянко в разговоре с «Вокруг ТВ» высказался по поводу скандальных высказываний звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого.
Деревянко назвал Кологривого категоричным, однако допустил, что эта черта характера с возрастом изменится.
«Но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», - сказал артист.
Он добавил, что достигал популярности медленнее, чем Кологривый, а панацеей от «звездной» болезни являются большие потрясения, когда «с глаз спадает пелена». Актер также заявил, что его впечатлил сериал «Слово пацана».
Ранее актер Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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