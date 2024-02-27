Актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным

Деревянко назвал Кологривого категоричным, однако допустил, что эта черта характера с возрастом изменится.

«Но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», - сказал артист.

Он добавил, что достигал популярности медленнее, чем Кологривый, а панацеей от «звездной» болезни являются большие потрясения, когда «с глаз спадает пелена». Актер также заявил, что его впечатлил сериал «Слово пацана».

Ранее актер Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

