Педагог Кологривого назвал его большим ребенком

Педагог звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев назвал актера большим ребенком, передает «Газета.Ru».

Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику

По словам Зуева, Кологривый делает то, что ему когда-то запрещали, и творит то, что хочет.

Ранее СМИ сообщили о том, что Кологривый устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске.

«Я его очень люблю и уважаю. Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах», — отметил Зуев.

Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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