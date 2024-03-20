Педагог Кологривого назвал его большим ребенком

По словам Зуева, Кологривый делает то, что ему когда-то запрещали, и творит то, что хочет.

Ранее СМИ сообщили о том, что Кологривый устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске.

«Я его очень люблю и уважаю. Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах», — отметил Зуев.

Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.

