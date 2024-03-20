Педагог Кологривого назвал его большим ребенком
Педагог звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев назвал актера большим ребенком, передает «Газета.Ru».
По словам Зуева, Кологривый делает то, что ему когда-то запрещали, и творит то, что хочет.
Ранее СМИ сообщили о том, что Кологривый устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске.
«Я его очень люблю и уважаю. Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах», — отметил Зуев.
Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
- Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотника в ДНР
- Причиной аварийной посадки Ми-8 на Ямале стал отказ гидросистемы
- СМИ: В Перми арестован начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов
- ФСБ задержала командира боевой группы ИГ
- Педагог Кологривого назвал его большим ребенком
- Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ
- СМИ: Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
- ВСУ обстреляли промышленное предприятие в курском Теткино
- Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru