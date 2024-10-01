«Беда мастеров»: Розовский заявил о разъединении театральных режиссеров

«Люди театра в наше достаточно непростое время все разъединены. К сожалению, это беда многих мастеров культуры. Все мы, с одной стороны, творим в одиночестве, а с другой нуждаемся в общении. Общение – это просто необходимое условие для какого-то психофизического равновесия. Желание иметь среди коллег друзей – это совершенно естественное желание любого художника. Когда возникает общение, тогда возникает какое-то ощущение счастья, единства. Это прекрасно. Знаете, когда-то Станиславский приходил к Мейерхольду на спектакли, Мейерхольд к Станиславскому, все они приходили к Вахтангову. Режиссеры были эстетическими противниками, но вместе с тем они общались друг с другом. Режиссеры в Москве никак не объединены… Потому, может быть, это разобщение не работает на здоровую театральную атмосферу», – сказал Розовский.

Он отметил, что в советские времена была бурная театральная жизнь. По словам Розовского, Директорская ложа направлена как раз на то, чтобы люди театра имели возможность живого общения.

«Так уж сложилась вот эта ситуация в театральном мире, особенно XXI века, потому что еще в 60-е годы при советской власти, в советском театре такое общение было реальностью. Оно тоже иногда затухало, иногда было очень горячим, потому что кто-то имел смелость защищать, кто-то, наоборот, нападал на коллег. Были какие-то споры, была жизнь бурная. Иногда это было справедливо, иногда несправедливо… Но сегодня вот такого рода жизнь, к сожалению, затухает. Директорская ложа в этом смысле работает как раз на то, чтобы люди театра имели это общение и как-то могли иметь возможность для редкого единения друг с другом. В этом я вижу позитивное значение и доброе назначение Директорской ложи», – добавил собеседник НСН.

Ранее создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН заявил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, передает «Радиоточка НСН».

