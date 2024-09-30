«Уникально и мощно»: Театр сатиры приготовил сюрпризы на свой 100-летний юбилей
Евгений Герасимов заявил НСН, что 1 октября пройдет премьера спектакля «Планета Ширвиндт», а 1 декабря состоится масштабное гала-представление.
Театр сатиры начнет отмечать свой столетний юбилей 1 октября спектаклем «Планета Ширвиндт», но уникальные представления ждут зрителей на протяжении всего года, заявил корреспонденту НСН худрук Театров сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов в кулуарах заседания Директорской ложи.
Завтра, 1 октября, столичный Театр сатиры празднует 100 лет со дня своего основания. Герасимов рассказал, какие сюрпризы готовит театр своим зрителям в юбилейный год.
«Что касается Театра сатиры, где я недавно стал художественным руководителем, основное внимание мы уделяем столетию театра. Мы отпраздновали недавно день рождения Александра Анатольевича Ширвиндта, в честь него мы назвали спектакль «Планета Ширвиндт». Мы покажем этот спектакль в день рождения Театра сатиры, 1 октября. Покажем в более расширенном варианте, приедут друзья, будет и Геннадий Хазанов, и другие близкие люди», - отметил он.
Также Герасимов анонсировал «мощное» гала-представление с участием артистов старшего поколения.
«Помимо этого в течение этого юбилейного года мы готовим яркие события. 1 декабря будет мощное гала-представление, на стене окажутся все артисты, даже которых уже нет в живых. Старшее поколение и молодое окажутся вместе, во многом благодаря новым технологиям. Это будет уникальный спектакль, мы к нему готовимся. В театре у нас сейчас девять постановок в работе. 1 ноября покажем спектакль «Игроки» с тонким юмором, в ближайшее время будет также «Проснись и пой», «Бонжур, Перро», будет спектакль «Чистый понедельник» Бунина и многое другое», - добавил он.
Художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев ранее рассказал НСН о главных постановках 75-го сезона и «синтетическом театре» создателя Камерного театра Александра Таирова.
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