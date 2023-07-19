Baza: актер Козловский требует от Виталия Бородина один рубль моральной компенсации

По информации издания, суд спустя три месяца принял иск актера. Козловский требует взыскать с Бородина моральную компенсацию в один рубль, признать распространенные им сведения порочащими честь и достоинство, а также обязать главу ФПБК разместить пост в своем Telegram-канале с опровержением ранее выдвинутых обвинений.

Уточняется, что еще одним ответчиком по иску выступает агентство ТАСС, которое в апреле со ссылкой на источники писало о проверке Козловского на дискредитацию ВС РФ.

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС, после чего актер подал на него в суд иск о защите чести и достоинства, сообщает RT.

