Данила Козловский снова вернулся в Россию

38-летний артист улетал в Турцию после скандала с главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинил его в антироссийских высказываниях. Тогда же отменили показы его спектаклей в МДТ.

Ранее Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года. Свое решение он объяснил личными обстоятельствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

