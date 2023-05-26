Данила Козловский снова вернулся в Россию

Актер Данила Козловский вернулся из Стамбула в Санкт-Петербург сразу после возобновления работы Малого Драматического театра, сообщает Telegram-канал SHOT.

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38-летний артист улетал в Турцию после скандала с главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинил его в антироссийских высказываниях. Тогда же отменили показы его спектаклей в МДТ.

Ранее Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года. Свое решение он объяснил личными обстоятельствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МХТ им. ЧеховаДанила Козловский

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