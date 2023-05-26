Данила Козловский снова вернулся в Россию
26 мая 202319:26
Актер Данила Козловский вернулся из Стамбула в Санкт-Петербург сразу после возобновления работы Малого Драматического театра, сообщает Telegram-канал SHOT.
38-летний артист улетал в Турцию после скандала с главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинил его в антироссийских высказываниях. Тогда же отменили показы его спектаклей в МДТ.
Ранее Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года. Свое решение он объяснил личными обстоятельствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru