Спектакль «Мечты Фемиды» состоит из двух связанных новелл о человеческих судьбах и внутренних конфликтах. В первой - медиамагнат Глеб, убеждённый, что всё имеет цену, встречает в своей машине 18‑летнюю Катю, впервые решившуюся на торговлю собой. Их разговор выходит за рамки сделки и меняет обоих. Во второй - судья Галина Михайловна Ёжикова, мать Кати, привыкшая контролировать всё вокруг, внезапно оказывается в ситуации, где от неё уже ничего не зависит. Теперь судьба её и дочери в руках другого человека. Публика сможет увидеть спектакль с 12 апреля.

Ранее Барщевский признался в пресс-центре НСН, что в его театре была постановка, которая стоила 1,5 млн рублей, но ее показали один показ и сумели заработать лишь 300 тысяч рублей. Чистый убыток составил 1,2 млн, теперь спектакль планируется перезапустить.

