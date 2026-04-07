«Не ради хайпа»: Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль с Долиной
Михаил Барщевский заявил, что театр для него - не способ заработка, однако полный зал мог бы стать основанием для динамического повышения цен.
Основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что не намерен повышать цены на спектакль «Мечты Фемиды», в котором главную роль сыграла Лариса Долина.
«Частный театр - это не про деньги. Частный и государственный театры - совершенно разные сферы деятельности. Было бы здорово, если бы в театрах работало динамическое ценообразование. Если частный театр работает в ноль, говорят, что это большой успех. Мы же работаем с очень небольшим плюсом. На бензин не хватит, на колготки - может быть. В "Неформате", например, солдауты, есть все основания поднять цены. Но для меня театр - не способ заработка, абсолютно точно. Мне важно, чтобы люди приходили и смотрели. Это история не про деньги. Мы дружим с Ларисой 30 лет, я хорошо знаю ее и по-человечески, и как актрису. Я позвал ее не ради хайпа, а увидев ее реакцию на другой спектакль театра "Неформат"», - цитирует его слова спецкор НСН.
Спектакль «Мечты Фемиды» состоит из двух связанных новелл о человеческих судьбах и внутренних конфликтах. В первой - медиамагнат Глеб, убеждённый, что всё имеет цену, встречает в своей машине 18‑летнюю Катю, впервые решившуюся на торговлю собой. Их разговор выходит за рамки сделки и меняет обоих. Во второй - судья Галина Михайловна Ёжикова, мать Кати, привыкшая контролировать всё вокруг, внезапно оказывается в ситуации, где от неё уже ничего не зависит. Теперь судьба её и дочери в руках другого человека. Публика сможет увидеть спектакль с 12 апреля.
Ранее Барщевский признался в пресс-центре НСН, что в его театре была постановка, которая стоила 1,5 млн рублей, но ее показали один показ и сумели заработать лишь 300 тысяч рублей. Чистый убыток составил 1,2 млн, теперь спектакль планируется перезапустить.
Горячие новости
- Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи
- В Германии предрекли провал странам ЕС в вопросе отмены права вето
- Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты
- Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане
- «Социальная справедливость»: Глазьев призвал увеличить налоговые вычеты за покупку жилья
- Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане
- ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств
- Эпоха страз и накладных ресниц: Лисовец назвал бренд Diesel провинциальным китчем
- Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026
- «Не ради хайпа»: Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль с Долиной