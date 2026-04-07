«Человек с низким IQ»: Трамп раскритиковал журналиста Карлсона
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон - глупый человек, поэтому он избегает общения с ним. Об этом пишет газета The New York Post.
Комментируя слова Карлсона о том, что анонсированные удары по объектам в Иране являются «первым шагом к ядерной войне», глава Белого дома указал, что журналист «абсолютно не понимает, что происходит».
«Такер - человек с низким IQ... я не отвечаю на его звонки. Я не общаюсь с ним. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», - заключил американский лидер.
Ранее Карлсон заявил, что возможное втягивание CIF в конфликт с Ираном может грозить закатом «американской империи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
